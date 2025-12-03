Скидки
Названы самые подешевевшие футболисты Первой лиги по версии Transfermarkt

Названы самые подешевевшие футболисты Первой лиги по версии Transfermarkt
Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по Лиге Pari (Первой лиге). В частности, объявлены самые подешевевшие футболисты первенства.

Наибольший регресс трансферной стоимости наблюдается у защитника «Урала» Силвие Бегича — он подешевел на € 200 тыс.

Самые подешевевшие игроки Первой лиги по версии Transfermarkt (декабрь-2025):

  • Силвие Бегич («Урал») - € 1 млн (- € 200 тыс.);
  • Сергей Бородин («Торпедо») - € 800 тыс. (- € 200 тыс.);
  • Лео Кордейро («Урал») — € 800 тыс. (- € 200 тыс.).

Стоит отметить, что ещё 10 футболистов подешевели на € 150 тыс.

