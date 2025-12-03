Названы самые подешевевшие футболисты Первой лиги по версии Transfermarkt

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по Лиге Pari (Первой лиге). В частности, объявлены самые подешевевшие футболисты первенства.

Наибольший регресс трансферной стоимости наблюдается у защитника «Урала» Силвие Бегича — он подешевел на € 200 тыс.

Самые подешевевшие игроки Первой лиги по версии Transfermarkt (декабрь-2025):

Силвие Бегич («Урал») - € 1 млн (- € 200 тыс.);

Сергей Бородин («Торпедо») - € 800 тыс. (- € 200 тыс.);

Лео Кордейро («Урал») — € 800 тыс. (- € 200 тыс.).

Стоит отметить, что ещё 10 футболистов подешевели на € 150 тыс.