Названы самые подешевевшие футболисты Первой лиги по версии Transfermarkt
Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по Лиге Pari (Первой лиге). В частности, объявлены самые подешевевшие футболисты первенства.
Наибольший регресс трансферной стоимости наблюдается у защитника «Урала» Силвие Бегича — он подешевел на € 200 тыс.
Самые подешевевшие игроки Первой лиги по версии Transfermarkt (декабрь-2025):
- Силвие Бегич («Урал») - € 1 млн (- € 200 тыс.);
- Сергей Бородин («Торпедо») - € 800 тыс. (- € 200 тыс.);
- Лео Кордейро («Урал») — € 800 тыс. (- € 200 тыс.).
Стоит отметить, что ещё 10 футболистов подешевели на € 150 тыс.
