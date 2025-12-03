«Камень преткновения». Генич рассказал, что может помешать Черчесову возглавить «Динамо»

Известный футбольный комментатор Константин Генич рассказал, что может помешать Станиславу Черчесову возглавить московское «Динамо». Он отметил обострённые отношения между Черчесовым и спортивным директором бело-голубых Желько Бувачем.

«Он сейчас в «Ахмате», но, думаю, там есть договорённость, что его отпустят в случае предложения. Но есть камень преткновения — Желько Бувач. Тут у руководства «Динамо» будет выбор: если спортивный директор будет против Черчесова, но ВТБ захочет подписать тренера, то придётся думать. Есть ощущение, что вместе они не останутся, — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

