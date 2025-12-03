Скидки
«Камень преткновения». Генич рассказал, что может помешать Черчесову возглавить «Динамо»

Известный футбольный комментатор Константин Генич рассказал, что может помешать Станиславу Черчесову возглавить московское «Динамо». Он отметил обострённые отношения между Черчесовым и спортивным директором бело-голубых Желько Бувачем.

«Он сейчас в «Ахмате», но, думаю, там есть договорённость, что его отпустят в случае предложения. Но есть камень преткновения — Желько Бувач. Тут у руководства «Динамо» будет выбор: если спортивный директор будет против Черчесова, но ВТБ захочет подписать тренера, то придётся думать. Есть ощущение, что вместе они не останутся, — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

