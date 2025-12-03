Актёр Баринов — об уходе Баринова из «Локомотива»: мне очень грустно! Не знаю, кого винить

Известный актёр театра и кино Валерий Баринов прокомментировал появившуюся информацию о возможном уходе из «Локомотива» капитана команды Дмитрия Баринова. Отметим, что Валерий Баринов является болельщиком железнодорожников с многолетним стажем.

«Уже услышал новость об уходе Дмитрия Баринова из «Локомотива». Это трагическое событие для команды. Упущение это клуба или нет, решать руководству и истории. Когда я узнал, что Ротенберг приходит генеральным директором, думал, что они найдут общий язык. Но, видимо, что-то случилось. Мне очень грустно! Это очень плохо для команды.

Там и так не хватало «пастухов» на поле, нужны серьёзные игроки. Нельзя было отпускать Миранчука, а уж теперь, если уйдёт Баринов, будет совсем плохо. Не знаю, кого тут винить. Я ни с кем не разговаривал на эту тему, единственное, спрашивал, говорили, что вроде договорились, всё будет нормально. Но в матче со «Спартаком» на Кубок я бил по мячу, подошёл к Дмитрию пожать руку, приобнял его, обычно он мне рад, улыбается, а тут какое-то напряжение было. Мне показалось это плохим признаком», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.