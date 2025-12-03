Станислав Черчесов отреагировал на слухи, связывающие его со «Спартаком» и «Динамо»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на слухи, связывающие его с московскими «Спартаком» и «Динамо». Черчесов возглавил «Ахмат» в августе этого года. Ранее он тренировал сборную Казахстана, венгерский «Ференцварош», национальную команду России, польскую «Легию» и некоторые другие клубы.

– Не проходит тура, чтобы не слышалось «Черчесов – в «Спартак» или «Черчесов – в «Динамо»...

– Но вы же видите, что Черчесов – в «Ахмате».

– А завтра?

– А вы не думали о том, что «завтра» у меня, допустим, и в «Ахмате» нет? Проиграй мы «Динамо» дома, было бы оно у меня? «Завтра» у тренера нет нигде. Он должен анализировать «вчера» и жить в «сегодня». Два года я уже работал в Грозном, заняли седьмое место. Контракт мне не продлили. Какое «завтра» может быть? — приводит слова Черчесова «Спорт день за днём».

Действующий контракт Черчесова с «Ахматом» рассчитан до 2028 года.