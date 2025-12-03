«Барселона» объявила о травме Даниэля Ольмо

Пресс-служба «Барселоны» после матча 19-го тура Ла Лиги, в котором сине-гранатовые победили мадридский «Атлетико» (3:1), сообщила о травме полузащитника команды Даниэля Ольмо.

«Игрок основного состава Даниэль Ольмо получил вывих левого плеча во вторник в матче против «Атлетико Мадрид». После обследования было принято решение о консервативном лечении. Срок восстановления составит около месяца», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Барселоны».

Футболист вышел в стартовом составе на матч во вторник, 2 декабря, с «Атлетико». Ольмо сделал счёт 2:1 на 65-й минуте, переправив мяч мимо вратаря Яна Облака, но при этом неудачно упал.