«Барселона» объявила о травме Даниэля Ольмо
Пресс-служба «Барселоны» после матча 19-го тура Ла Лиги, в котором сине-гранатовые победили мадридский «Атлетико» (3:1), сообщила о травме полузащитника команды Даниэля Ольмо.
Испания — Примера . 19-й тур
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Баэна – 19' 1:1 Рафинья – 26' 2:1 Ольмо – 65' 3:1 Ф. Торрес – 90+6'
«Игрок основного состава Даниэль Ольмо получил вывих левого плеча во вторник в матче против «Атлетико Мадрид». После обследования было принято решение о консервативном лечении. Срок восстановления составит около месяца», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Барселоны».
Футболист вышел в стартовом составе на матч во вторник, 2 декабря, с «Атлетико». Ольмо сделал счёт 2:1 на 65-й минуте, переправив мяч мимо вратаря Яна Облака, но при этом неудачно упал.
