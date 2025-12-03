«Актёр высочайшего уровня». Генич объяснил эпатажное поведение Талалаева

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об эпатажном поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

— Талалаев на месте в «Балтике»: это его команда, он может сейчас вить верёвочки из «Ростеха» и губернатора Калининградской области. Для общей массы людей, для комьюнити болельщиков поведение Андрея Викторовича выглядит максимально вызывающим. Но надо знать Талалаева. Это игра актёра высочайшего уровня.

Он может быть разным и понимает, что нужно сказать в тот или иной момент, как себя повести, какую тональность выбрать. Талалаев может выбрать формат шутливого разговора, ироничного, саркастического, дерзкого, наглого, агрессивного. Всё, что он делает на интервью: «тётя Раиса», реакция на вопросы, Иммануил Кант, как стебанул Шпилевского и Слишковича. В этом Талалаев гуру. Его прелесть — в разнообразии, — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста: