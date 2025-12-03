Скидки
Константин Генич дал совет ЦСКА, какого нападающего купить

Константин Генич дал совет ЦСКА, какого нападающего купить
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич посоветовал московскому ПФК ЦСКА, какого нападающего купить. Он порекомендовал армейцам Мирлинда Даку из «Рубина».

«Разговаривал с Гончаренко про Максима Воронова. Он сказал, что это вообще элита: бежит, бьёт с двух ног, открывается за спину. Но это в «Урале». Как будет в ЦСКА — интересно. Если у команды есть деньги, надо покупать Мирлинда Даку. Не верю в трансфер, но зачем «Рубину» такие дорогостоящие игроки? Они не сделали шаг вперёд. Зимой «Рубин» мог бы вернуть часть денег и продать Даку», — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста:

