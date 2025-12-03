Константин Генич дал совет ЦСКА, какого нападающего купить

Известный футбольный комментатор Константин Генич посоветовал московскому ПФК ЦСКА, какого нападающего купить. Он порекомендовал армейцам Мирлинда Даку из «Рубина».

«Разговаривал с Гончаренко про Максима Воронова. Он сказал, что это вообще элита: бежит, бьёт с двух ног, открывается за спину. Но это в «Урале». Как будет в ЦСКА — интересно. Если у команды есть деньги, надо покупать Мирлинда Даку. Не верю в трансфер, но зачем «Рубину» такие дорогостоящие игроки? Они не сделали шаг вперёд. Зимой «Рубин» мог бы вернуть часть денег и продать Даку», — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

