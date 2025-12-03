Сёмин назвал позицию, которую ЦСКА обязан усилить после возможного трансфера Баринова

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин обозначил, какую позицию нужно усилить московскому ЦСКА после подписания Дмитрия Баринова из «Локомотива». В составе армейцев по-прежнему не хватает нападающего, считает специалист.

— Насколько уход Баринова к прямому конкуренту является серьёзной потерей для «Локомотива»?

— На эту тему, скорее, может ответить тренер «Локомотива» и руководители, чем я. На мой взгляд, они ответят, лучше это или хуже. Не могу ответить, потому что я не внутри процесса.

— Приход Баринова — серьёзное усиление для ЦСКА в борьбе за чемпионство РПЛ?

— ЦСКА нужен нападающий, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.