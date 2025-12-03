Скидки
Сёмин назвал позицию, которую ЦСКА обязан усилить после возможного трансфера Баринова

Сёмин назвал позицию, которую ЦСКА обязан усилить после возможного трансфера Баринова
Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин обозначил, какую позицию нужно усилить московскому ЦСКА после подписания Дмитрия Баринова из «Локомотива». В составе армейцев по-прежнему не хватает нападающего, считает специалист.

— Насколько уход Баринова к прямому конкуренту является серьёзной потерей для «Локомотива»?
— На эту тему, скорее, может ответить тренер «Локомотива» и руководители, чем я. На мой взгляд, они ответят, лучше это или хуже. Не могу ответить, потому что я не внутри процесса.

— Приход Баринова — серьёзное усиление для ЦСКА в борьбе за чемпионство РПЛ?
— ЦСКА нужен нападающий, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

