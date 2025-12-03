«Он и в КДК с лангеткой придёт». Бубнов — об удалении Талалаева в матче со «Спартаком»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об удалении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева по ходу игры 17-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком». Талалаев получил прямую красную карточку за неприличный жест в первом тайме. Победу во встрече одержала «Балтика», которая бóльшую часть матча провела в меньшинстве.

— Талалаев получил красную в матче со «Спартаком» за неприличный жест. Вот. Поправлял лангетку.

— Это когда он этот жест показал? В спину, сразу за жёлтой, да? А вот так лангетки поправляют?

— Ну он сказал, что поправлял лангетку.

— Лангетки фиксируют намертво. А он её здесь поправляет. Поняли? Самое главное, его ж в КДК вызвали. Он же может действительно с лангеткой прийти [туда]. Больше того, он может принести сейчас снимок. Или чужой с трещиной там, или свой. Сейчас наши компьютерщики могут нарисовать ему и трещину, и всё что угодно. Потом, объясни мне разницу между лангеткой и гипсом.

— Лангетка не полностью закрывает руку. Это гипс, но...

— И она ходит, да?

— Блуждающая лангетка, получается!

— Слушай, лангетки, думаю, накладывают, в основном, когда трещина. А он сказал, что у него перелом был.

— Ну трещина — это перелом.

— Ну для него это одно и то же. Ты же видел, как в «Бриллиантовой руке» наложили «лангетку» (смеётся)? — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».