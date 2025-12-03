Генич обозначил главных фаворитов РПЛ сезона-2025/2026

Известный футбольный комментатор Константин Генич обозначил главных фаворитов Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

— «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА. Хотя в команде Челестини есть сомнения. Но если они зимой укрепятся, особенно в атаке, могут и за второе место побороться. Думаю, борьба всё равно будет между «Зенитом» и «Краснодаром». Команда Мусаева играет близко к максимуму. А «Зенит» не использует потенциал. Но если получится использовать его весной, может, это и поможет, — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста: