Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич обозначил главных фаворитов РПЛ сезона-2025/2026

Генич обозначил главных фаворитов РПЛ сезона-2025/2026
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич обозначил главных фаворитов Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

— «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА. Хотя в команде Челестини есть сомнения. Но если они зимой укрепятся, особенно в атаке, могут и за второе место побороться. Думаю, борьба всё равно будет между «Зенитом» и «Краснодаром». Команда Мусаева играет близко к максимуму. А «Зенит» не использует потенциал. Но если получится использовать его весной, может, это и поможет, — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста:

Материалы по теме
«История с Бариновым — фейл клуба, а не предательство». Яркий взгляд Генича на РПЛ
Эксклюзив
«История с Бариновым — фейл клуба, а не предательство». Яркий взгляд Генича на РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android