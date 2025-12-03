Генич высказался о конфликте Бубнова и Талалаева

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о натянутых отношениях эксперта Александра Бубнова и тренера «Балтики» Андрея Талалаева. Они неоднократно вступали в словесные перепалки в публичном поле.

«Почему Бубнов не любит Талалаева? Это началось с того конфликта (в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу». — Прим. «Чемпионата»). Ранее они никак не пересекались и не общались. А это послужило триггером. В этой истории Талалаев умышленно шёл на контакт. И он добился того, чего хотел», — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

