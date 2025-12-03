Эдегор высказался перед игрой «Арсенала» с «Брентфордом» в АПЛ

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался перед матчем 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Брентфордом».

«Сегодня вечером нас ждёт ещё один важный матч, и мы снова будем готовы. Мы знаем, чего ожидать от «Брентфорда». Это хорошая, надёжная команда, одержавшая уверенную победу на выходных. У них есть класс, и мы знаем, что они будут готовы к этому. Ожидаем ещё одной захватывающей битвы. Хорошо, что мы вернулись домой, и я уверен, что все наши болельщики будут с нетерпением ждать вечернего матча», — приводит слова Эдегора официальный сайт клуба.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 30 очков. «Брентфорд» располагается на 12-й строчке. У команды 19 очков.