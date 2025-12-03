Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдегор высказался перед игрой «Арсенала» с «Брентфордом» в АПЛ

Эдегор высказался перед игрой «Арсенала» с «Брентфордом» в АПЛ
Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался перед матчем 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Брентфордом».

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Брентфорд
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня вечером нас ждёт ещё один важный матч, и мы снова будем готовы. Мы знаем, чего ожидать от «Брентфорда». Это хорошая, надёжная команда, одержавшая уверенную победу на выходных. У них есть класс, и мы знаем, что они будут готовы к этому. Ожидаем ещё одной захватывающей битвы. Хорошо, что мы вернулись домой, и я уверен, что все наши болельщики будут с нетерпением ждать вечернего матча», — приводит слова Эдегора официальный сайт клуба.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 30 очков. «Брентфорд» располагается на 12-й строчке. У команды 19 очков.

Материалы по теме
Артета высказался перед матчем «Арсенала» с «Брентфордом» в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android