Радимов объяснил, при каком условии «Зенит» проиграл бы «Рубину» в матче 17-го тура РПЛ

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался по итогам матча 17-го тура Мир РПЛ между сине-бело-голубыми и казанским «Рубином». Прошедшая на стадионе «Газпром Арена» встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 1:0.

«Я думаю, что, конечно, «Зениту» в какой-то степени повезло. Если бы «Рубин» первый забил, реализовал эти два убойных момента в конце первого тайма, то «Зенит», наверное, этот матч бы не выиграл ни за что. Больше того, я думаю, он бы проиграл. Но это футбол, такая история: и тут игрой меньше — тремя очками больше. И «Зенит» в одном очке от лидера. Но да, был тяжелейший матч, «Рубин» очень организован», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Рубин» расположился на седьмой строчке, в активе казанцев 23 набранных очка.