Александр Сторожук — кандидат на пост главного тренера «Урала» в случае ухода Ромащенко

В «Урале» рассматривают вариант с назначением Александра Сторожука на должность главного тренера первой команды в случае отставки Мирослава Ромащенко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Тренерскую карьеру Сторожук начал в «Краснодаре», работая с молодёжной и резервной командами «быков». 16 июня 2025 года Александр возглавил грозненский «Ахмат», подписав контракт на три года. 5 августа 2025 года стороны пришли к соглашению о расторжении трудового договора.

«Урал» по состоянию на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 41 очко. У лидирующего воронежского «Факела» в активе 48 очков.