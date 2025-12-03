Скидки
Кафанов: «Спартак» теряет очки точно не из-за Максименко, он играет практически без ошибок

Комментарии

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов считает, что голкипер московского «Спартака» Александр Максименко играет практически без ошибок. В нынешнем сезоне 27-летний вратарь красно-белых провёл 17 матчей на клубном уровне, пропустив 22 гола. Пять раз Максименко покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

«Саша Максименко играет практически без ошибок. Он очень сильный вратарь, но так получается, ему забивают, ни разу нельзя было предъявить претензии, что «Спартак» потерял очки из-за него. Нет, точно не из-за Саши. Просто другие играют сильнее, а там тоже очень сильные вратари», — приводит слова Кафанова «РИА Новости Спорт».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 28 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
