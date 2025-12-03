«У нас проблема». Гвардиола — о полузащите «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что у команды есть серьёзные проблемы в полузащите на протяжении второго сезона подряд. Он подчеркнул слишком большую зависимость «горожан» от Нико Гонсалеса, вызванную травмами Родри и Матео Ковачевича.
Вчера, 2 декабря, «Сити» провёл матч с «Фулхэмом» (4:5). За полчаса до финального свистка при счёте 2:5 Гонсалеса заменили, после чего «Фулхэму» удалось забить ещё два мяча.
«У нас проблема. Лишь три опорных полузащитника, двое из которых долгое время травмированы. Родри скоро вернётся, но Кова вернётся позже. У нас никого нет, сегодня мы это доказали. Мне нужно подумать об этом», – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
Сейчас команда испанца идёт на втором месте в английской Премьер-лиге, отставая от лидирующего «Арсенала» всего на два очка.
