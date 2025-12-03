Скидки
«У нас проблема». Гвардиола — о полузащите «Манчестер Сити»

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что у команды есть серьёзные проблемы в полузащите на протяжении второго сезона подряд. Он подчеркнул слишком большую зависимость «горожан» от Нико Гонсалеса, вызванную травмами Родри и Матео Ковачевича.

Вчера, 2 декабря, «Сити» провёл матч с «Фулхэмом» (4:5). За полчаса до финального свистка при счёте 2:5 Гонсалеса заменили, после чего «Фулхэму» удалось забить ещё два мяча.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
4 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 17'     0:2 Рейндерс – 37'     0:3 Фоден – 44'     1:3 Смит-Роу – 45+2'     1:4 Фоден – 48'     1:5 Берге – 54'     2:5 Айуоби – 57'     3:5 Чуквезе – 72'     4:5 Чуквезе – 78'    

«У нас проблема. Лишь три опорных полузащитника, двое из которых долгое время травмированы. Родри скоро вернётся, но Кова вернётся позже. У нас никого нет, сегодня мы это доказали. Мне нужно подумать об этом», – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Сейчас команда испанца идёт на втором месте в английской Премьер-лиге, отставая от лидирующего «Арсенала» всего на два очка.

