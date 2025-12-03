Александр Бубнов — о наказании для Талалаева: три месяца дисквалификации и 500 тыс. штраф
Футбольный эксперт Александр Бубнов предположил, какого наказания заслуживает главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев за удаление в матче 17-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (0:1). Талалаев получил прямую красную карточку за неприличный жест в первом тайме.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
«Как сделать минимальную дисквалификацию, если он рецидивист? Ему ж уже год [условно] дали в Первой лиге. Сейчас по регламенту минимальное наказание — три месяца дисквалификации и 500 тыс. рублей штраф. По регламенту. Почитай. И это минимальное!
Максимально я б ему пожизненную дисквалификацию дал — и пускай идёт куда хочет», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».
