Александр Бубнов — о наказании для Талалаева: три месяца дисквалификации и 500 тыс. штраф

Футбольный эксперт Александр Бубнов предположил, какого наказания заслуживает главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев за удаление в матче 17-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (0:1). Талалаев получил прямую красную карточку за неприличный жест в первом тайме.

«Как сделать минимальную дисквалификацию, если он рецидивист? Ему ж уже год [условно] дали в Первой лиге. Сейчас по регламенту минимальное наказание — три месяца дисквалификации и 500 тыс. рублей штраф. По регламенту. Почитай. И это минимальное!

Максимально я б ему пожизненную дисквалификацию дал — и пускай идёт куда хочет», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».