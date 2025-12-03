Скидки
Деку высказался о будущем Рашфорда в «Барселоне»

Комментарии

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о будущем нападающего Маркуса Рашфорда, которого клуб арендовал у «Манчестер Юнайтед».

«С Маркусом Рашфордом ещё ничего не решено. Сейчас не время принимать решения о будущем. Мы им довольны, Рашфорд даёт очень многое. Стратегически сейчас не время говорить о подписаниях», — приводит слова Деку Football Espana.

В нынешнем сезоне Рашфорд провёл в составе «Барселоны» 14 матчей в Ла Лиге, в которых забил два мяча и сделал семь результативных передач. Также футболист принял участие в пяти матчах Лиги чемпионов, забил четыре гола и отметился голевой передачей.

