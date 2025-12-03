«Зенит» сообщили, что травмировавший «кресты» Вадим Шилов перенёс операцию

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что получивший травму крестообразных связок колена нападающий Вадим Шилов успешно перенёс операцию. Ориентировочно Шилов вернётся в строй через полгода.

«Вадим Шилов успешно перенёс операцию на колене. Нападающий сине-бело-голубых был прооперирован после повреждения передней крестообразной связки. Процедура прошла успешно, игрок продолжит восстановление под наблюдением медицинского штаба «Зенита». Ориентировочный срок возвращения футболиста на поле — около шести месяцев. Сине-бело-голубые желают Вадиму Шилову здоровья и успешной реабилитации!» — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».

Напомним, Шилов повредил связки колена на тренировке сине-бело-голубых.