Гвардиола оценил команды, находящиеся в борьбе за чемпионство в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил свою команду с её соперниками по английской Премьер-лиге. В данный момент его клуб находится на втором месте в турнирной таблице и всего на два очка отстаёт от «Арсенала». Сегодня, 3 декабря, «канонирам» предстоит сыграть с «Брентфордом».

«Они очень сильны и надёжны. Мы должны настроиться на то, что нам будет сложно, но в то же время сезон Премьер-лиги длится долго. Я самый возрастной тренер Премьер-лиги и обладаю достаточным опытом, чтобы показать себя хорошо на длинной дистанции и попытаться выиграть чемпионат.

Челси с Энцо [Мареской] впечатляет меня всё больше и больше с каждым днём. Многое ещё произойдёт. Мы выиграли шесть Премьер-лиг, из них четыре или пять, когда в январе или феврале мы уступали. Команда, которая выигрывает Премьер-лигу, растёт с каждым месяцем, именно это мы стараемся делать», – передаёт слова Гвардиолы Manchester Evening News.

«Арсенал» в 13 матчах АПЛ набрал 30 очков и идёт на первом месте в турнирной таблице. У «Манчестер Сити» в 14 матчах 28 очков и вторая строчка. «Челси», набравший 24 очка в 13 матчах, идёт третьим.