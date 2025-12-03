Деку — о трансферах «Барселоны»: выходов? Никаких не будет

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о предстоящей в январе трансферной кампании клуба.

«Выходов? Никаких не будет, даже тер Штегена. Прежде всего ему нужно восстановиться. Когда мы думали о составе, уже чётко представляли себе обновления. Не только на этот сезон, но и для стабильности в будущем. Сейчас много страдаем от травм, это закаляет. Очень сложно найти хорошего игрока на зимнем трансферном рынке», — приводит слова Деку Football Espana.

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков, клуб опережает мадридский «Реал» на четыре очка.