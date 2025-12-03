«Это не самый серьёзный напиток». Станислав Черчесов — о пиве на стадионах

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов поддержал идею возвращения пива на стадионы. Запрет на продажу алкогольного напитка на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, его рекламу на стадионах запретили в 2004-м.

«Я непьющий человек и так хожу на стадион, без пива. Другое дело, что бывают разные люди. Если болельщику это надо, значит, нужно [возвращать пиво]. Пиво — не самый серьёзный спиртной напиток, это плюс для бюджета клубов и государства. Почему нет?» — приводит слова Черчесов Metaratings.

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе этого года. Ранее он тренировал сборную Казахстана, венгерский «Ференцварош», национальную команду России, польскую Легию и некоторые другие клубы.