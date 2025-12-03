Андрей Аршавин ответил, хотел ли бы он занять должность спортивного директора «Зенита»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, хотел ли бы он занять должность спортивного директора сине-бело-голубых. Последним спортдиректором «Зенита» был испанец Хавьер Рибалта, он покинул эту должность в апреле 2021 года. Аршавин работает в структуре санкт-петербургского клуба с 2019 года.

«Так или иначе, мне задают вопросы и спрашивают моё мнение по отдельным футболистам, поэтому я и так принимаю участие, но минимально.

В любом случае всё зависит не от меня. Если будет нужно, буду увлечён больше, не нужно, значит, меньше», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».