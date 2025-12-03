Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин ответил, хотел ли бы он занять должность спортивного директора «Зенита»

Андрей Аршавин ответил, хотел ли бы он занять должность спортивного директора «Зенита»
Комментарии

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, хотел ли бы он занять должность спортивного директора сине-бело-голубых. Последним спортдиректором «Зенита» был испанец Хавьер Рибалта, он покинул эту должность в апреле 2021 года. Аршавин работает в структуре санкт-петербургского клуба с 2019 года.

«Так или иначе, мне задают вопросы и спрашивают моё мнение по отдельным футболистам, поэтому я и так принимаю участие, но минимально.

В любом случае всё зависит не от меня. Если будет нужно, буду увлечён больше, не нужно, значит, меньше», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Фото
Супруга Карпина ответила на вопрос о взаимоотношениях её мужа с Роланом Гусевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android