Бубнов: Баринову не надо уходить из «Локомотива», ему в ЦСКА делать нечего

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что Дмитрий Баринов не должен покидать «Локомотив». Ранее появилась информация, что капитан железнодорожников может перейти в ЦСКА.

«Считаю, что Диме не надо уходить из «Локомотива». Вот. Дима не хочет уходить из «Локомотива». А последнее заявление Галактионова слышал? Сказал, что всё сделаю, всё сделаю, чтобы Баринов остался. А Баринов всё сделает, чтобы Галактионов остался.

И потом Вильягра сильнее Дмитрия. Поэтому нечего ему делать в ЦСКА. Ему нечего делать и в «Зените», его же и туда сватают. Ему и в «Спартаке» делать нечего», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».