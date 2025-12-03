Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов: Баринову не надо уходить из «Локомотива», ему в ЦСКА делать нечего

Бубнов: Баринову не надо уходить из «Локомотива», ему в ЦСКА делать нечего
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что Дмитрий Баринов не должен покидать «Локомотив». Ранее появилась информация, что капитан железнодорожников может перейти в ЦСКА.

«Считаю, что Диме не надо уходить из «Локомотива». Вот. Дима не хочет уходить из «Локомотива». А последнее заявление Галактионова слышал? Сказал, что всё сделаю, всё сделаю, чтобы Баринов остался. А Баринов всё сделает, чтобы Галактионов остался.

И потом Вильягра сильнее Дмитрия. Поэтому нечего ему делать в ЦСКА. Ему нечего делать и в «Зените», его же и туда сватают. Ему и в «Спартаке» делать нечего», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Фото
Бубнов поставил пятёрку «Спартаку» за матч с «Балтикой», калининградцам — единицу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android