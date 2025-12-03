GSA представил финалистов на награду лучшим женскому клубу и футболистке мира 2025 года

Стали известны финалисты в номинациях на награду лучшему женскому клубу мира 2025 года и лучшей футболистке мира 2025 года по версии Globe Soccer Awards.

Номинанты на награду лучшему женскому клубу мира 2025 года: «Арсенал» (Лондон, Англия), «Барселона» (Испания), «Челси» (Лондон, Англия) и «Ювентус» (Турин, Италия).

Финалистки в номинации лучшей футболистке мира 2025 года: Сэнди Балтимор, Люси Бронз, Ханна Хэмптон (все — «Челси»), Барбра Банда («Орландо Прайд»), Айтана Бонмати, Эва Пайор, Клаудия Пина, Алексия Путельяс (все — «Барселона»), Линда Кайседо («Реал» Мадрид), Мариона Кальдентей, Клои Келли, Алессия Руссо, Лия Уильямсон (все — «Арсенал»), Темва Чавинга («Канзас-Сити Каррент»), Мелши Дюморне («Лион»).