Матвей Кисляк из ЦСКА — лидер 17-го тура РПЛ по пройденной дистанции

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0) преодолел дистанцию, равную 13 075 м. Благодаря этому результату хавбек армейцев является лидером 17-го тура чемпионата России по пройденной дистанции. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хотулёв – 55'     2:0 Мусаев – 83'    

В тройку лучших игроков по пробегу также вошли Далер Кузяев из казанского «Рубина» и Никита Глушков из махачкалинского «Динамо». Они преодолели дистанцию в 12 713 м и 12 673 м соответственно.

В нынешнем сезоне Кисляк сыграл в 25 матчах за столичный клуб во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

