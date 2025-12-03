Матвей Кисляк из ЦСКА — лидер 17-го тура РПЛ по пройденной дистанции

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0) преодолел дистанцию, равную 13 075 м. Благодаря этому результату хавбек армейцев является лидером 17-го тура чемпионата России по пройденной дистанции. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

В тройку лучших игроков по пробегу также вошли Далер Кузяев из казанского «Рубина» и Никита Глушков из махачкалинского «Динамо». Они преодолели дистанцию в 12 713 м и 12 673 м соответственно.

В нынешнем сезоне Кисляк сыграл в 25 матчах за столичный клуб во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.