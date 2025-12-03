Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не смотрю телевизор, когда говорят о «Манчестер Юнайтед». Аморим — о критике в свой адрес

«Не смотрю телевизор, когда говорят о «Манчестер Юнайтед». Аморим — о критике в свой адрес
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, как справляется с критикой в свой адрес.

«Оскорбления? Не читаю это, так я защищаюсь. Не смотрю телевизор, когда говорят о «Манчестер Юнайтед». Не потому что не согласен, а потому что это мой способ сохранять здоровье. Достаточно того, что я чувствую как тренер. Конечно, таким образом теряю деньги от спонсоров в социальных сетях», — заявил Аморим в интервью The Athletic.

Аморим возглавляет «Манчестер Юнайтед» с ноября 2024 года. В минувшем сезоне «красные дьяволы» под руководством португальца дошли до финала Лиги Европы УЕФА, где уступили «Тоттенхэму» (0:1). В сезоне-2025/2026 команда занимает седьмое место в английской Премьер-лиге с 21 очком в 13 играх.

Материалы по теме
Топ-события среды: «Атлетик» против «Реала», «Ак Барс» — «Трактор», биатлон и баскетбол
Топ-события среды: «Атлетик» против «Реала», «Ак Барс» — «Трактор», биатлон и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android