«Не смотрю телевизор, когда говорят о «Манчестер Юнайтед». Аморим — о критике в свой адрес

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, как справляется с критикой в свой адрес.

«Оскорбления? Не читаю это, так я защищаюсь. Не смотрю телевизор, когда говорят о «Манчестер Юнайтед». Не потому что не согласен, а потому что это мой способ сохранять здоровье. Достаточно того, что я чувствую как тренер. Конечно, таким образом теряю деньги от спонсоров в социальных сетях», — заявил Аморим в интервью The Athletic.

Аморим возглавляет «Манчестер Юнайтед» с ноября 2024 года. В минувшем сезоне «красные дьяволы» под руководством португальца дошли до финала Лиги Европы УЕФА, где уступили «Тоттенхэму» (0:1). В сезоне-2025/2026 команда занимает седьмое место в английской Премьер-лиге с 21 очком в 13 играх.