«Они просто невероятны». Пеп Гвардиола высоко оценил игру «Сандерленда»

«Они просто невероятны». Пеп Гвардиола высоко оценил игру «Сандерленда»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своими ожиданиями от игры «Сандерленда», с которым его команде предстоит сыграть в следующем туре. Этим летом клуб вышел в английскую Премьер-лигу, в которой на данный момент занимает шестое место.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Сандерленд
Сандерленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Посмотрим, что получится сейчас с «Сандерлендом». Видел их игру с «Фулхэмом», о боже, теперь я понимаю, почему «Сандерленд» занимает такое место в таблице. Они просто невероятны, на вершине. Учитывая наши проблемы и множество хороших моментов, мы находимся в лучшем положении, чем в прошлом году, стали немного ближе и продолжаем играть», – приводит слова тренера Manchester Evening News.

Матч между «Сити» и «Сандерлендом» состоится 6 декабря и начнётся в 18:00 мск. «Сандерленд» идёт шестым в АПЛ, набрав в 13 матчах 22 очка. У «Ман Сити» в 14 матчах 28 очков и вторая строчка.

