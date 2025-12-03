«Они просто невероятны». Пеп Гвардиола высоко оценил игру «Сандерленда»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своими ожиданиями от игры «Сандерленда», с которым его команде предстоит сыграть в следующем туре. Этим летом клуб вышел в английскую Премьер-лигу, в которой на данный момент занимает шестое место.

«Посмотрим, что получится сейчас с «Сандерлендом». Видел их игру с «Фулхэмом», о боже, теперь я понимаю, почему «Сандерленд» занимает такое место в таблице. Они просто невероятны, на вершине. Учитывая наши проблемы и множество хороших моментов, мы находимся в лучшем положении, чем в прошлом году, стали немного ближе и продолжаем играть», – приводит слова тренера Manchester Evening News.

Матч между «Сити» и «Сандерлендом» состоится 6 декабря и начнётся в 18:00 мск. «Сандерленд» идёт шестым в АПЛ, набрав в 13 матчах 22 очка. У «Ман Сити» в 14 матчах 28 очков и вторая строчка.