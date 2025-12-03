Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко — лучший по предударным пасам в 17-м туре РПЛ

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отдал семь передач под удар в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (0:1). Игрок красно-белых является лидером минувшего тура по этому показателю. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

Отметим, подопечные Вадима Романова играли в большинстве с 30-й минуты встречи, нанесли четыре удара в створ ворот балтийцев, но не смогли отличиться.

После 17 туров чемпионата России «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице. Аргентинский полузащитник в 20 матчах за клуб во всех турнирах в нынешнем сезоне забил четыре гола и отдал три результативные передачи.