Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко — лучший по предударным пасам в 17-м туре РПЛ
Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отдал семь передач под удар в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (0:1). Игрок красно-белых является лидером минувшего тура по этому показателю. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
Отметим, подопечные Вадима Романова играли в большинстве с 30-й минуты встречи, нанесли четыре удара в створ ворот балтийцев, но не смогли отличиться.
После 17 туров чемпионата России «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице. Аргентинский полузащитник в 20 матчах за клуб во всех турнирах в нынешнем сезоне забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
