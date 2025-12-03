Скидки
Игрок «Пари НН» поделился ожиданиями от последнего матча команды в РПЛ в 2025 году

Полузащитник «Пари НН» Лука Вешнер Тичич высказался о предстоящем матче нижегородцев с махачкалинским «Динамо». Команды сыграют в рамках 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встреча станет для обоих коллективов последней в календарном году.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
– В чём особенность подготовки к матчу с «Динамо»?
– Нам нужно хорошо подготовиться к игре. И для нас, и для «Динамо» это важный матч. Мы уже встречались с ними несколько раз. Нужно проанализировать эти матчи, разобрать ошибки. Хочется набрать очки, как это было с «Акроном». Будет приятно, если повторим победный результат.

– Как отличается стиль игры «Динамо» от «Акрона»?
– На мой взгляд, стиль игры этих команд похож. Конечно, он не одинаковый, но сходства есть. Возможно, это мой взгляд на игру. По моему мнению, «Динамо», как и «Акрон», использует много длинных передач. Никому в Махачкале не бывает легко, как правило, это всегда сложные матчи. Нам нужно быть готовыми к этому.

– Какая обстановка в команде после «Акрона»?
– Нам важно было победить, прежде всего с ментальной точки зрения. Давно не испытывали этих эмоций. Думаю, нам надо сохранять настрой и продолжать в том же духе, — сказал Вешнер Тичич в интервью официальному сайту «Пари НН».

В минувшем туре подопечные Алексея Шпилевского одержали выездную победу над «Акроном» (2:1). После 17 туров нижегородцы занимают в турнирной таблице РПЛ 15-е место с 11 очками.

