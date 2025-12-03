Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Премьер-лига просто сумасшедшая!» Вратарь «Ман Сити» Доннарумма — Холанду

«Премьер-лига просто сумасшедшая!» Вратарь «Ман Сити» Доннарумма — Холанду
Комментарии

Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма в соцсетях отреагировал на победу своей команды в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (5:4).

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
4 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 17'     0:2 Рейндерс – 37'     0:3 Фоден – 44'     1:3 Смит-Роу – 45+2'     1:4 Фоден – 48'     1:5 Берге – 54'     2:5 Айуоби – 57'     3:5 Чуквезе – 72'     4:5 Чуквезе – 78'    

«Ты предупреждал, что Премьер-лига просто сумасшедшая!» — написал итальянец в соцсетях, сопроводив публикацию своего фото с нападающим «горожан» Эрлингом Холандом.

В нынешнем сезоне Доннарумма принял участие в 15 матчах во всех клубных турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
Убойнейший матч «Сити» и «Фулхэма»! Рекорд Холанда утонул в невероятном сценарии
Убойнейший матч «Сити» и «Фулхэма»! Рекорд Холанда утонул в невероятном сценарии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android