«Премьер-лига просто сумасшедшая!» Вратарь «Ман Сити» Доннарумма — Холанду
Поделиться
Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма в соцсетях отреагировал на победу своей команды в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (5:4).
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
4 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 17' 0:2 Рейндерс – 37' 0:3 Фоден – 44' 1:3 Смит-Роу – 45+2' 1:4 Фоден – 48' 1:5 Берге – 54' 2:5 Айуоби – 57' 3:5 Чуквезе – 72' 4:5 Чуквезе – 78'
«Ты предупреждал, что Премьер-лига просто сумасшедшая!» — написал итальянец в соцсетях, сопроводив публикацию своего фото с нападающим «горожан» Эрлингом Холандом.
В нынешнем сезоне Доннарумма принял участие в 15 матчах во всех клубных турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.
Комментарии
- 3 декабря 2025
-
19:09
-
19:03
-
19:01
-
18:55
-
18:52
-
18:50
-
18:48
-
18:31
-
18:29
-
18:25
-
18:14
-
18:14
-
18:12
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:57
-
17:51
-
17:44
-
17:44
-
17:39
-
17:37
-
17:36
-
17:35
-
17:33
-
17:24
-
17:22
-
17:18
-
17:16
-
17:15
-
16:56
-
16:51
-
16:50
-
16:44
-
16:37