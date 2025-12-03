«Премьер-лига просто сумасшедшая!» Вратарь «Ман Сити» Доннарумма — Холанду

Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма в соцсетях отреагировал на победу своей команды в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (5:4).

«Ты предупреждал, что Премьер-лига просто сумасшедшая!» — написал итальянец в соцсетях, сопроводив публикацию своего фото с нападающим «горожан» Эрлингом Холандом.

В нынешнем сезоне Доннарумма принял участие в 15 матчах во всех клубных турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.