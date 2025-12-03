Сон Хын Мин вернётся в Лондон для прощания с фанатами «Тоттенхэма» перед матчем ЛЧ

Нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин впервые после ухода из «Тоттенхэма» вернётся на стадион «шпор», чтобы попрощаться с болельщиками клуба на матче Лиги чемпионов с пражской «Славией». Об этом сообщает пресс-служба «Тоттенхэма». Встреча состоится 9 декабря и начнётся в 23:00 мск.

«Когда летом я объявил о своём трудном решении покинуть «Тоттенхэм», это было в Корее, не было возможности нормально попрощаться с болельщиками на родном стадионе. Теперь так счастлив, потому что вернусь в Лондон 9 декабря на матч Лиги чемпионов и смогу лично рассказать болельщикам «Тоттенхэма», как много их поддержка и любовь на протяжении 10 лет значили для меня и моей семьи. Это будет волнительно, но для меня и клуба важно, чтобы это произошло», — приводит слова Сон Хын Мина официальный сайт клуба.

Напомним, 33-летний южнокореец перешёл в «Лос-Анджелес» из «Тоттенхэма» в начале августа за $ 26 млн. Ранее он выступал за «Сеул», «Гамбург» и «Байер», а с 2015 года защищал цвета лондонского клуба. За «шпор» Сон провёл 454 матча, забил 173 гола и отдал 101 результативную передачу, став победителем Лиги Европы сезона-2024/2025.