Transfermarkt назвал самых дорогих игроков Первой лиги
Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по Лиге Pari (Первой лиге). Таким образом, были объявлены самые дорогие футболисты второго по силе дивизиона чемпионата России. Топ-10 возглавили нападающий «Урала» Мартин Секулич и голкипер «Родины» Сергей Волков.
Полностью топ-10 самых самых дорогих футболистов Первой лиги выглядит следующим образом:
- Мартин Секулич («Урал») — € 1,2 млн.
- Сергей Волков («Родина») — € 1,2 млн.
- Максим Кайнов («Ротор») — € 1 млн.
- Силвие Бегич («Урал») — € 1 млн.
- Станислав Магкеев («Факел») — € 900 тыс.
- Александр Селихов («Урал») — € 900 тыс.
- Итало («Урал») — € 900 тыс.
- Митя Крижан («Родина») — € 900 тыс.
- Белайди Пуси («Факел») — € 800 тыс.
- Даниил Фролкин («Факел») — € 800 тыс.
