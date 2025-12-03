Transfermarkt назвал самых дорогих игроков Первой лиги

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по Лиге Pari (Первой лиге). Таким образом, были объявлены самые дорогие футболисты второго по силе дивизиона чемпионата России. Топ-10 возглавили нападающий «Урала» Мартин Секулич и голкипер «Родины» Сергей Волков.

Полностью топ-10 самых самых дорогих футболистов Первой лиги выглядит следующим образом: