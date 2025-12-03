Скидки
Хавбек «Пари НН» Вешнер Тичич прокомментировал уход Тьяго Весино из команды

Комментарии

Футболист «Пари НН» Лука Вешнер Тичич высказался об уходе из команды нападающего Тьяго Весино. У уругвайца истёк срок аренды в нижегородском клубе. О возвращении легионера в аргентинский «Велес» было объявлено 1 декабря.

«Он отличный человек. Знаю его семью, замечательную дочку Клару. Он хороший человек и нападающий тоже. Возможно, ему не хватило немного везения, чтобы проявить себя ярче. Думаю, если бы сопутствовала удача, он мог бы сделать больше для команды. Но ничего не могу сказать плохого про Весино. Повторюсь, Тьяго – отличный человек и футболист», — сказал Вешнер Тичич в интервью официальному сайту «Пари НН».

Тьяго Весино выступал за «Пари НН» на правах аренды с февраля текущего года. Всего в его активе 16 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых он отметился двумя забитыми мячами.

