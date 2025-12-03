«Какие-то новогодние сказки». Масалитин — о возможном трансфере Баринова в ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном переходе капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в армейский клуб. Ранее сообщалось, что полузащитник отказался продлевать контракт с железнодорожниками.

«Честно говоря, какие-то новогодние сказки. Что-то мне не верится, что «Локомотив» не может удержать воспитанника и капитана команды. ЦСКА не обладает большими финансовыми возможностями. Понятно, что получше, чем у «Локомотива».

Если Баринов ушёл в ЦСКА, как об этом пишут в СМИ, это хорошая сделка для армейцев. Они закрывают проблемную опорную зону, плюс игрок с российским паспортом. Баринов — капитан и лидер «Локомотива», который не может договориться о продлении контракта? Мне как-то слабо верится. А для ЦСКА это хорошая сделка», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.