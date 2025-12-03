Скидки
Агент Хименеса оценила вероятность перехода игрока из «Милана» в клуб АПЛ

Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы нападающего «Милана» Сантьяго Хименеса, отреагировала на слухи о предполагаемом интересе к игроку со стороны клубов английской Премьер-лиги.

«Слухи об интересе клубов Премьер-лиги к Хименесу меня не удивляют. Вполне нормально, если какой-то клуб, два—три клуба из АПЛ следят за ним, но об уходе из «Милана» сейчас нет и речи. Санти пришёл в команду в январе, когда она находилась не в верхней части турнирной таблицы, не говоря уже о прочих проблемах в клубе. Все сведения, сообщения и сигналы о Хименесе исходят от «Милана» только в положительном ключе. Ни разу клуб не говорил мне, что с ним что-то не так. Каждый раз, когда в СМИ появляется какая-то ерунда, я звоню в клуб, там мне всегда отвечают, всё в порядке», — приводит слова Пименты ESPN.

