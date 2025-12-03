«Бавария» не планирует подписывать защитника «Байера» Гримальдо — Плеттенберг

Мюнхенская «Бавария» на данный момент не рассматривает вариант с трансфером защитника леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, слухи о работе мюнхенцев над подписанием игрока далеки от действительности, летний переход также вряд ли состоится.

Гримальдо перешёл в «Байер» из «Бенфики» летом 2023 года за € 25 млн. В текущем сезоне он провёл за немецкий клуб 19 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять результативные передачи. За сборную Испании футболист отыграл 11 матчей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в € 30 млн.