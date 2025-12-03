В «Барселоне» высказались о возможном возвращении Месси на правах краткосрочной аренды

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о возможном возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб. Ранее сообщалось, что воспитанник сине-гранатовых может присоединиться к команде на условиях аренды во время паузы в МЛС.

«Краткосрочная аренда Месси? У Лео есть контракт. Не думаю, что об этом когда-либо говорили. Месси всегда остаётся Месси, он всегда может что-то предложить, но сейчас не будем об этом говорить», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Лионель Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года и перебрался во французский «ПСЖ». С лета 2023-го аргентинец защищает цвета клуба МЛС «Интер Майами».