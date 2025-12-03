Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Барселоне» высказались о возможном возвращении Месси на правах краткосрочной аренды

В «Барселоне» высказались о возможном возвращении Месси на правах краткосрочной аренды
Комментарии

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о возможном возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб. Ранее сообщалось, что воспитанник сине-гранатовых может присоединиться к команде на условиях аренды во время паузы в МЛС.

«Краткосрочная аренда Месси? У Лео есть контракт. Не думаю, что об этом когда-либо говорили. Месси всегда остаётся Месси, он всегда может что-то предложить, но сейчас не будем об этом говорить», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Лионель Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года и перебрался во французский «ПСЖ». С лета 2023-го аргентинец защищает цвета клуба МЛС «Интер Майами».

Материалы по теме
Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола
Истории
Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android