Защитник «Ювентуса» Федерико Гатти перенесёт операцию на колене
Защитник «Ювентуса» Федерико Гатти выбыл на неопределённый срок из-за травмы мениска, сообщает пресс-служба туринского клуба. Игрок был заменён из-за повреждения на 56-й минуте матча 1/8 финала Кубка Италии с «Удинезе» (2:0).
Кубок Италии . 1/8 финала
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Дэвид – 23' 2:0 Локателли – 69'
«По результатам обследования у защитника выявлен разрыв медиального мениска правого колена. В ближайшие дни Гатти перенесёт операцию», — говорится в заявлении клуба.
27-летний футболист присоединился к «бьянконери» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне Гатти провёл 18 матчей, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.
