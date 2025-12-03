Мерих Демирал продлил контракт с «Аль-Ахли» — Романо

Защитник Мерих Демирал продлил контракт с саудовским «Аль-Ахли». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, срок действия нового трудового договора футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Демирал является воспитанником «Карамюрсельспора» и «Фенербахче». Ранее на взрослом уровне он выступал за «Сассуоло», «Ювентус», «Аталанту» и другие команды. За «Аль-Ахли» защитник играет с августа 2023 года. За эту команду он провёл на данный момент 81 матч, в котором забил три гола и отдал четыре голевые передачи. В составе данного клуба защитник выигрывал Суперкубок Саудовской Аравии и Лигу чемпионов АФК.