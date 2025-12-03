Скидки
«Моуринью закончился. То же самое случится с Аллегри». Кассано — о «Милане»

«Моуринью закончился. То же самое случится с Аллегри». Кассано — о «Милане»
Комментарии

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал главного тренера «Милана» Массимилиано Аллегри, сравнив его с наставником португальской «Бенфики» Жозе Моуринью.

«Помните, что я говорил, что Моуринью закончился и рано или поздно о нём забудут. То же самое случится и с Аллегри.

Не могу представить, чтобы «Милан» в 2025 году играл в ужасный футбол из-за своего тренера: «Милан» — это история, красота, эстетика и качество. И что они делают? Все сидят перед вратарём; нет глубины, а потом ты отбираешь мяч, контратакуешь и забиваешь», — приводит слова Кассано Milan News.

Жозе Моуринью выиграл свой последний на данный момент трофей в качестве главного тренера в сезоне-2021/2022, став победителем Лиги конференций с «Ромой».

После 13 туров Серии А «Милан» лидирует в чемпионате с 28 очками. Столько же очков набрал «Наполи».

Комментарии
