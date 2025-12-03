Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Масалитин: Гусев изначально был навязан Карпину в «Динамо»

Масалитин: Гусев изначально был навязан Карпину в «Динамо»
Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказался о периоде работы нынешнего исполняющего обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролана Гусева в штабе Валерия Карпина.

«Гусев проработал с Карпиным, вместе готовили «Динамо». Он мог сказать Карпину, что команде не хватает физики. Для чего ты второй тренер? Ты должен высказывать своё мнение. Если Карпин был не прав, ты должен был отстаивать своё мнение. Значит, в «Динамо» не было коллектива.

Наверное, изначально Гусев был навязан Карпину в «Динамо». Карпину не разрешили брать Кафанова и Онопко, а сказали, что должен остаться этот штаб. Если идут такие разговоры, значит, в «Динамо» было не всё так гладко. Получается, что у главного тренера своё мнение, у второго тренера — своё мнение, отсюда и отрицательный результат», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Генич — о Ролане Гусеве: его слова расходятся с делом и цифрами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android