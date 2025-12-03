Масалитин: Гусев изначально был навязан Карпину в «Динамо»

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказался о периоде работы нынешнего исполняющего обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролана Гусева в штабе Валерия Карпина.

«Гусев проработал с Карпиным, вместе готовили «Динамо». Он мог сказать Карпину, что команде не хватает физики. Для чего ты второй тренер? Ты должен высказывать своё мнение. Если Карпин был не прав, ты должен был отстаивать своё мнение. Значит, в «Динамо» не было коллектива.

Наверное, изначально Гусев был навязан Карпину в «Динамо». Карпину не разрешили брать Кафанова и Онопко, а сказали, что должен остаться этот штаб. Если идут такие разговоры, значит, в «Динамо» было не всё так гладко. Получается, что у главного тренера своё мнение, у второго тренера — своё мнение, отсюда и отрицательный результат», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.