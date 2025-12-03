Sofascore: Ямаль — с отрывом лучший игрок Ла Лиги по числу успешных попыток дриблинга
Поделиться
Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль является лучшим футболистом чемпионата Испании — 2025/2026 по количеству удачных попыток дриблинга. Как сообщает статистический портал Sofascore в соцсети X, в матче 19-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (3:1) у испанца было девять успешных обводок.
Испания — Примера . 19-й тур
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Баэна – 19' 1:1 Рафинья – 26' 2:1 Ольмо – 65' 3:1 Ф. Торрес – 90+6'
Всего на счету Ямаля, по данным источника, 60 удачных попыток дриблинга за сезон. Второе место с 39 обыгрышами занимает форвард «Реала» Килиан Мбаппе. По 32 обводки у занимающих третье место Винисиуса Жуниора из «Реала» и Хассема Хассана из «Овьедо».
Всего в текущем розыгрыше Ла Лиги на счету Ямаля пять голов и восемь результативных передач в 11 матчах. «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице с 37 очками.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 декабря 2025
-
20:34
-
20:34
-
20:21
-
20:10
-
20:10
-
20:09
-
19:58
-
19:50
-
19:37
-
19:35
-
19:35
-
19:30
-
19:15
-
19:11
-
19:09
-
19:03
-
19:01
-
18:55
-
18:52
-
18:50
-
18:48
-
18:31
-
18:29
-
18:25
-
18:14
-
18:14
-
18:12
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:57
-
17:51
-
17:44
-
17:44
-
17:39