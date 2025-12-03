Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Sofascore: Ямаль — с отрывом лучший игрок Ла Лиги по числу успешных попыток дриблинга

Sofascore: Ямаль — с отрывом лучший игрок Ла Лиги по числу успешных попыток дриблинга
Комментарии

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль является лучшим футболистом чемпионата Испании — 2025/2026 по количеству удачных попыток дриблинга. Как сообщает статистический портал Sofascore в соцсети X, в матче 19-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (3:1) у испанца было девять успешных обводок.

Испания — Примера . 19-й тур
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Баэна – 19'     1:1 Рафинья – 26'     2:1 Ольмо – 65'     3:1 Ф. Торрес – 90+6'    

Всего на счету Ямаля, по данным источника, 60 удачных попыток дриблинга за сезон. Второе место с 39 обыгрышами занимает форвард «Реала» Килиан Мбаппе. По 32 обводки у занимающих третье место Винисиуса Жуниора из «Реала» и Хассема Хассана из «Овьедо».

Всего в текущем розыгрыше Ла Лиги на счету Ямаля пять голов и восемь результативных передач в 11 матчах. «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице с 37 очками.

Материалы по теме
«Барса» разобрала «Атлетико» в сумасшедшей игре! Флик даже заплакал после третьего гола
«Барса» разобрала «Атлетико» в сумасшедшей игре! Флик даже заплакал после третьего гола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android