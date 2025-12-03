Sofascore: Ямаль — с отрывом лучший игрок Ла Лиги по числу успешных попыток дриблинга

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль является лучшим футболистом чемпионата Испании — 2025/2026 по количеству удачных попыток дриблинга. Как сообщает статистический портал Sofascore в соцсети X, в матче 19-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (3:1) у испанца было девять успешных обводок.

Всего на счету Ямаля, по данным источника, 60 удачных попыток дриблинга за сезон. Второе место с 39 обыгрышами занимает форвард «Реала» Килиан Мбаппе. По 32 обводки у занимающих третье место Винисиуса Жуниора из «Реала» и Хассема Хассана из «Овьедо».

Всего в текущем розыгрыше Ла Лиги на счету Ямаля пять голов и восемь результативных передач в 11 матчах. «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице с 37 очками.