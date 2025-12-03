Фанаты «Боруссии» выразили протест против ужесточения мер безопасности на стадионах

Фанаты дортмундской «Боруссии» устроили перформанс на матче 1/8 финала Кубка Германии с «Байером» (0:1). Болельщики вывесили баннер с изображением официального письма, направленного в министерство внутренних дел.

С 3 по 5 декабря в Бремене состоится конференция министерства внутренних дел, на которой, по сообщениям СМИ, планируется обсуждение безопасности на футбольных стадионах. Ранее появилась информация, что в полиции думают над персонализацией покупки билетов и ужесточением запретов на посещение матчей. Некоторые источники также упоминают о системе распознавания лиц и полном запрете пиротехники.

«Уважаемые дамы и господа. Просим вас обратить внимание на следующие пункты. Пожалуйста, примите к сведению, что нельзя выдвигать популистские требования без каких- либо фактических оснований. Общественность заслуживает основанных на фактах и прозрачных дебатов. Необходимо немедленно

начать переговоры. В заключение предлагаем вам конструктивную концепцию решения. Стадионы безопасны», — говорится в письме.

На прошлой неделе все стадионы первой и второй Бундеслиги молчали первые 12 минут матчей, выражая свой протест.