«Майнц» уволил главного тренера Бо Хенриксена

«Майнц» на официальном сайте объявил о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером команды Бо Хенриксеном.

«Футбольный клуб «Майнц» в огромном долгу перед Бо Хенриксеном. В почти безнадёжной ситуации он встряхнул клуб и весь город, своим энтузиазмом вывел нас на новый уровень, а год спустя даже отобрался с командой в Лигу конференций. Но в футболе всегда бывают моменты, когда по спортивным причинам требуется новый старт – даже когда все участники работали вместе с полной отдачей до самого конца.

Вместе с Бо мы пришли к выводу, что достигли этой точки, пусть даже это расставание действительно болезненно. Бо – фантастический тренер и замечательный человек. Мы желаем ему всего самого наилучшего. Он гарантированно займёт место в наших сердцах и в наших исторических хрониках, всегда будем ему рады», — приводит слова члена совета директоров по спорту и коммуникациям Кристиана Хайделя официальный сайт клуба.

На данный момент «Майнц» с шестью очками занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице Бундеслиги.