Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Майнц» уволил главного тренера Бо Хенриксена

«Майнц» уволил главного тренера Бо Хенриксена
Комментарии

«Майнц» на официальном сайте объявил о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером команды Бо Хенриксеном.

«Футбольный клуб «Майнц» в огромном долгу перед Бо Хенриксеном. В почти безнадёжной ситуации он встряхнул клуб и весь город, своим энтузиазмом вывел нас на новый уровень, а год спустя даже отобрался с командой в Лигу конференций. Но в футболе всегда бывают моменты, когда по спортивным причинам требуется новый старт – даже когда все участники работали вместе с полной отдачей до самого конца.

Вместе с Бо мы пришли к выводу, что достигли этой точки, пусть даже это расставание действительно болезненно. Бо – фантастический тренер и замечательный человек. Мы желаем ему всего самого наилучшего. Он гарантированно займёт место в наших сердцах и в наших исторических хрониках, всегда будем ему рады», — приводит слова члена совета директоров по спорту и коммуникациям Кристиана Хайделя официальный сайт клуба.

На данный момент «Майнц» с шестью очками занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице Бундеслиги.

Материалы по теме
«Фрайбург» разгромил «Майнц» в 12-м туре Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android