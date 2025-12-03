Мостовой отреагировал на возможный трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал новости о возможном переходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА. Ранее сообщалось, что капитан железнодорожников отказался от продления контракта с клубом.

«Трансфер Баринова будет очень хорошим приобретением для ЦСКА. Армейцы этим и отличаются от других команд РПЛ. На протяжении длительного времени они проворачивают хорошие сделки.

ЦСКА непонятно откуда покупал ребят, а они через год становились одними из лучших в нашем чемпионате, а потом их ещё продавали в Европу. В этом плане они молоды! Если с Бариновым договорились — тоже здорово. ЦСКА как раз в середине поля нужен такой футболист», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.