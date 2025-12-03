Скидки
«Ему есть куда расти». Главный тренер «Ман Юнайтед» Аморим — о Кунье

«Ему есть куда расти». Главный тренер «Ман Юнайтед» Аморим — о Кунье
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим перед матчем 14-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» высказался о выступлении нападающего Матеуса Куньи, отметив, что форвард может улучшить свою игру.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
«Думаю, ему есть куда расти. Он в другом клубе, испытывает другое давление, но отлично с этим справляется. Матеусу было тяжело, потому что не забивал, а из-за внимания в социальных сетях слишком много думал о цифрах. Но его влияние на команду очень важно для нас. Думаю, Кунье есть куда расти и в защите, и в нападении», – приводит слова Аморима Goal.com.

Матеус Кунья забил один гол за 11 матчей нынешнем сезоне. Игрок перешёл в «МЮ» в летнее трансферное окно за € 71,2 млн.

