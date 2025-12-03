«Аталанта» разгромила «Дженоа», играя в большинстве, и вышла в четвертьфинал Кубка Италии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встречались «Аталанта» и «Дженоа». Разгромную победу со счётом 4:0 праздновали футболисты клуба из Бергамо.

На 19-й минуте защитник «Аталанты» Берат Джимсити открыл счёт в матче. На 36-й минуте команда «Дженоа» осталась в меньшинстве из-за прямой красной карточки латераля Сейду Фини. На 54-й минуте опорный полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон удвоил преимущество своего клуба. На 82-й минуте экс-игрок «Спартака» Марио Пашалич довёл счёт до крупного. На 90+1-й минуте защитник Хонест Аханор установил окончательный счёт.

Таким образом, «Аталанта» квалифицировалась в четвертьфинал Кубка Италии, а футболисты «Дженоа» завершили выступления на турнире. Ранее в число восьми сильнейших команд турнира вошёл «Ювентус», одолев «Удинезе» (2:0).