Аталанта — Дженоа, результат матча 3 декабря 2025, счет 4:0, 1/8 финала Кубка Италии 2025/2026

«Аталанта» разгромила «Дженоа», играя в большинстве, и вышла в четвертьфинал Кубка Италии
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встречались «Аталанта» и «Дженоа». Разгромную победу со счётом 4:0 праздновали футболисты клуба из Бергамо.

Кубок Италии . 1/8 финала
03 декабря 2025, среда. 17:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
4 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Джимсити – 19'     2:0 де Рон – 54'     3:0 Пашалич – 82'     4:0 Аханор – 90+1'    
Удаления: нет / Фини – 36'

На 19-й минуте защитник «Аталанты» Берат Джимсити открыл счёт в матче. На 36-й минуте команда «Дженоа» осталась в меньшинстве из-за прямой красной карточки латераля Сейду Фини. На 54-й минуте опорный полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон удвоил преимущество своего клуба. На 82-й минуте экс-игрок «Спартака» Марио Пашалич довёл счёт до крупного. На 90+1-й минуте защитник Хонест Аханор установил окончательный счёт.

Таким образом, «Аталанта» квалифицировалась в четвертьфинал Кубка Италии, а футболисты «Дженоа» завершили выступления на турнире. Ранее в число восьми сильнейших команд турнира вошёл «Ювентус», одолев «Удинезе» (2:0).

Календарь Кубка Италии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Италии сезона-2025/2026
