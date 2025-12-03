«Атлетик» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч 19-го тура Ла Лиги

Сегодня, 3 декабря, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Атлетик» из Бильбао и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия». В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Атлетик»: Симон, Вивиан, Бойро, Лекуэ, Лапорт, Руис, Рего, Хаурехисар, Беренгер, Нико Уильямс, Гурусета.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Трент, Милитао, Рюдигер, Тчуамени, Фернандес, Беллингем, Вальверде, Камавинга, Мбаппе, Жуниор.

По состоянию на сегодняшний день «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка при встрече в запасе. «Атлетик» расположился на восьмой строчке, набрав 20 очков.