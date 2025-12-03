Ролан Гусев извинился перед Валерием Карпиным за слова после его увольнения из «Динамо»

Тренер московского «Динамо» Ролан Гусев попросил прощения у бывшего тренера бело-голубых Валерия Карпина, а также у болельщиков клуба за слова, сказанные в интервью после увольнения своего предшественника, в которых раскритиковал физическую форму команды.

«Всем здравствуйте, это Ролан Гусев. В последние дни большой резонанс вызвало мое интервью Сергею Егорову, в котором мы говорили в том числе о физической готовности игроков «Динамо». Мне хотелось бы извиниться за эти высказывания перед Валерием Карпиным, перед болельщиками «Динамо», да и вообще перед всеми, кого эти слова задели.

Мы разговаривали с Егоровым после кубкового матча с «Зенитом» (0:1). Да, по сумме двух матчей «Динамо» прошло дальше, но мне казалось неуместным говорить о том, что в команде все прекрасно, когда она провела далеко не лучшую игру, а в чемпионате идет вне топ-8. Если бы я так сказал, наверное, люди подумали бы, что я неадекватно воспринимаю ситуацию.

Когда прозвучал резонный вопрос о проблемах, я высказал свое мнение. У меня не было цели себя обелить. Понимал, что все болельщики «Динамо», все сотрудники клуба, тренерский штаб, футболисты переживают из-за текущего положения команды и ищут для себя ответы, что же происходит.

Однако мои слова, сказанные на эмоциях после игры, получились неуместными и некорректными, особенно по отношению к Валерию Карпину. Мы с ним очень давно знакомы, у нас никогда не было ни человеческих, ни профессиональных проблем, в том числе за месяцы работы в «Динамо».

За это время мы всем штабом неоднократно обсуждали, как сделать команду лучше, проводили много времени на тренировочных полях и в зале для теории, обсуждали причины неудач и искали решения, как улучшить ситуацию. Когда что-то получается в упражнении, когда видишь, что ребята понимают, что показывается на тактической доске, кажется, что вот-вот – и все перенесется в официальные матчи. Но мы выходили на игры – и почему-то не получалось. Это вина абсолютно каждого, и неправильно выделять кого-то одного.

Мои слова – рефлексия по неудачным результатам «Динамо». Это мой родной клуб, я очень сильно переживаю за то, что с ним происходит. Думаю, каждый болельщик испытывает сейчас схожие чувства.

На этой неделе меня раскритиковали некоторые коллеги и эксперты. Их критика во многом обоснована. Согласен, что по-футбольному – да и по-человечески – я поступил неправильно. Каждый имеет право на свое мнение, но некоторые моменты нужно оставлять внутри, а не выносить на публику», — приводит текст письма Гусева Sports.ru.